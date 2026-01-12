По 13 тис. євро з носа: на кордоні затримали фуру з алкоголем та "сюрпризом" (фото)

Незаконний перетин кордону / © ДПСУ

На Буковині правоохоронці ліквідували масштабний канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Сім чоловіків намагалися виїхати з України, переховуючись у вантажівці з алкогольною продукцією.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Спробу незаконного перетину припинили в пункті пропуску «Мамалига».

Сім чоловіків ховалися у фурі з алкоголем / © ДПСУ

Співробітники Державної прикордонної служби, згідно із оперативною наводкою, зупинили для перевірки фуру марки «ДАФ».

У пункті пропуску Мамалига викрили іноземця, який перевозив людей у вантажівці. В кабіні знайшли пачки готівки / © ДПСУ

Згідно з документами, транспортний засіб прямував до Молдови з партією алкоголю.

Організатор заробив тисячі євро / © ДПСУ

Однак під час поглибленого огляду серед піддонів із товаром прикордонники виявили «додатковий вантаж» — сімох чоловіків призовного віку.

Слідство встановило, що організатором схеми виступив водій-іноземець. За безпечне (як він обіцяв) перевезення через кордон кожен «пасажир» мав сплатити від 6 до 13 тис. євро.

П’ятеро чоловіків розпочали свій шлях із Києва, ще двох водій забрав дорогою — у Хмельницькому та Хотині.

Під час обшуку кабіни вантажівки правоохоронці вилучили 34 тисячі євро готівкою.

Як повідомили в ДПСУ, водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже готують підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає суворе покарання, включно з позбавленням волі.

