- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 2 хв
По 13 тис. євро з носа: на кордоні затримали фуру з алкоголем та "сюрпризом" (фото)
Сім чоловіків ховалися у фурі з алкоголем.
На Буковині правоохоронці ліквідували масштабний канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Сім чоловіків намагалися виїхати з України, переховуючись у вантажівці з алкогольною продукцією.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Спробу незаконного перетину припинили в пункті пропуску «Мамалига».
Співробітники Державної прикордонної служби, згідно із оперативною наводкою, зупинили для перевірки фуру марки «ДАФ».
Згідно з документами, транспортний засіб прямував до Молдови з партією алкоголю.
Однак під час поглибленого огляду серед піддонів із товаром прикордонники виявили «додатковий вантаж» — сімох чоловіків призовного віку.
Слідство встановило, що організатором схеми виступив водій-іноземець. За безпечне (як він обіцяв) перевезення через кордон кожен «пасажир» мав сплатити від 6 до 13 тис. євро.
П’ятеро чоловіків розпочали свій шлях із Києва, ще двох водій забрав дорогою — у Хмельницькому та Хотині.
Під час обшуку кабіни вантажівки правоохоронці вилучили 34 тисячі євро готівкою.
Як повідомили в ДПСУ, водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже готують підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає суворе покарання, включно з позбавленням волі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про чоловіка, який отримав повістку і понад два роки ховався від мобілізації. Житель Харкова пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, проте до пункту збору ТЦК він не прибув, ухилившись від проходження військової служби.