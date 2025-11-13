"По 20 годин без світла": ексміністр Плачков попередив про загрозу тотального блекауту

Блекаут / © ТСН.ua

Є загроза тотального блекауту, коли погасне вся Україна.

Про це заявив ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков в ефірі Вечір.LIVE.

Плачков наголосив, що енергетика має бути деполітизованою і терміново підпорядкована фахівцям, а не політичним інтересам.

«Ви згодні, щоб у вас 20 годин не було електроенергії, а тільки чотири була? […] Все, займайтесь енергетикою, забезпечуйте тепло і світло для громадян України, а там вони розберуться», — сказав ексміністр палива та енергетики.

Нагадаємо, своєю чергою голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні. Тоді Україна поступово перейде від аварійних до стабілізаційних графіків відключень (4-6 годин щодоби). Це — позитивний сценарій.

Якщо ж Росія продовжить масовані атаки на енергетику, відпрацює негативний сценарій. Погіршити ситуацію може також похолодання. Тож періоди без світла можуть зрости до 12 годин щонайменше, а подекуди — до 20 годин на добу.