По $300 за кожного: мер Чернігова заплатив обіцяні гроші за спійманих російських окупантів: фото

По $300 за кожного: мер Чернігова заплатив обіцяні гроші за спійманих російських окупантів: фото

Місцеві отримали винагороду за спійманих ворогів.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заплатив обіцяні гроші за спійманих російських окупантів.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Мер виплатив по 300 доларів за кожного полоненого російського військового.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова пообіцяв мешканцям особисто від себе винагороду за знищення техніки та військових російських окупантів, які прийшли на українську землю.

"Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного", - заявив мер.

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