По 5 рулонів на дитину: на Вінничині в дитячому садочку просять "скинутися" туалетним папером (фото)

По 5 рулонів на дитину: на Вінничині в дитячому садочку просять "скинутися" туалетним папером (фото)

У дошкільному закладі стверджують, що на такі потреби не виділяють гроші.

На Вінничині в дитячому садочку "Журавлик" батьків просять принести по п'ять рулонів туалетного паперу на дитину.

Про це написала мама у групі "Батьки SOS" у Facebook.

Вихователька в садочку стверджує, що придбання паперу державними коштами не передбачається. Мама показала відповідний скріншот переписки із батьківського чату.

"...на сьогодні в закладі закінчується туалетний папір і придбання його державними коштами не передбачається. Тому, порадившись з батьківським комітетом групи, вирішили, що на кожну дитину необхідно принести 5 рулонів паперу звичайного (не білого), що має вистачити до літа", - йдеться в чаті.

Мама додала, що також спілкувалася з цього приводу з завідувачкою садочку. З її слів, гроші на такі потреби закладу не виділяють із бюджету.

"Взагалі-то мають бути забезпечені за державні кошти. І це нонсенс, що по 5 рулонів на дитину",

"5 рулонів до літа якого року вистачить? Ми також приносили, один рулон на початку навчального року. Чи вони ще себе вирішили забезпечити?",

"Цікаво, і як ото рахували, що саме 5 рулонів? Чому не 3 чи не 6?"

"1 рулон дитині і по 2 кожному вихователю додому", - обурилися батьки в коментарях.

Зазначимо, що за фінансування дошкільних закладів відповідають місцеві відділи освіти. Юристи кажуть: якщо в них коштів бракує, це не привід вимагати гроші в батьків.

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