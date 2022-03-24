"По Чернігову мразота гатила всю ніч": окупанти обстріляли місто з авіації та артилерії

"По Чернігову мразота гатила всю ніч": окупанти обстріляли місто з авіації та артилерії

Усю ніч мешканці міста провели під обстріли російських окупаційних військ.

Ніч у Чернігові минула неспокійно. Російські військові завдали ударів по місту з артилерії та авіації.

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Про ситуацію в місті та області станом на ранок 24 березня повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму відеозверненні.

"По області в цілому ситуація контрольована там, де може бути контрольована; і незрозуміла там, де зараз нема доступу. По Чернігову моск*льська мразота гатила всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знов дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", - сказав Чаус.

Також очільник області нагадав, що сьогодні, зокрема на Чернігівщині, місяць війни і вісім років війни в Україні.

"Ті 72 години, які відводив хворий збочений путін на захоплення Чернігова, вже перетворилися в місячне пекло для російсько-фашистський загарбників, які прийшли у нашу область", - зазначив він.

За даними ДСНС області, впродовж минулої доби на Чернігівщині внаслідок обстрілів сталося 11 пожеж, зокрема 3 – на складах, 5 – у житловому секторі, 1 – на транспорті, 2 – у гаражах. Загинули 2 людини, 1 травмувалася.



Нагадаємо, напередодні, 23 березня, у Чернігові російські війська обстріляли одне з харчових підприємств і снаряд пошкодив магістральний аміакопровід. Внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. На щастя, жертв та постраждалих немає, а концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми.

Як вже відомо, через постійні обстріли російськими військовими, місто залишилося без електроенергії, тепло- та водопостачання, газопостачання є частково. У зв'язку з цим від 24 березня у Чернігові вводять обмеження під час розливання прісної води.

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