По Чернігову та області можуть завдати ракетних ударів: варто провести ніч в укритті

По Чернігову та області можуть завдати ракетних ударів: варто провести ніч в укритті

Обласна влада попередила жителів Чернігова та області про можливі нічні ракетні удари, а також закликала провести цю ніч в укритті.

Про це повідомили в Чернігівській ОДА.

"Чернігівці! Вночі можливі масовані ракетні удари. Зокрема, по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є, і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", – йдеться у повідомленні.