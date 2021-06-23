По черзі ґвалтували пенсіонерку: у Запоріжжі двом молодикам винесли вирок

Троє хлопців під дією наркотиків пробралися до будинку 69-річної жінки, де погрожували їй і ґвалтували.

Двоє мешканців м. Кам’янка-Дніпровська Василівського району, що в Запорізькій області, сядуть за ґрати за групове зґвалтування пенсіонерки. Троє молодиків під дією наркотиків проникли до будинку 69-річної жінки, і погрожуючи їй ножем, вчинили сексуальне насильство. Одному з них лише 14 років.

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Як розповіли в прокуратурі Запорізької області, молодики по черзі ґвалтували літню жінку, а потім один з них пригрозив своєму товаришу і також змусив його ґвалтувати жінку.

"У січні 2020 року близько другої години ночі троє хлопців у віці від 14 до 19 років, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, потрапили до будинку 69-річної жінки. У подальшому обвинувачені із застосуванням фізичного насильства, погрожуючи ножом, по черзі зґвалтували пенсіонерку. Не зупинившись на скоєному, один із хлопців, погрожуючи фізичним насильством, примусив їх 14-річного знайомого теж вчинити щодо жінки дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Так, у груповому зґвалтуванні жінки похилого віку визнано винним двох молодиків, один з яких неповнолітній, а останнього, визнали винним ще й у схилянні свого товариша до вживання наркотиків та примушуванні його до сексуального насильства.

Суд призначив обом обвинуваченим покарання - 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, педофіл у Хмельницькій області підстеріг 12-річну дівчинку біля її будинку і зґвалтував посеред дня.

"Жертви групового зґвалтування" – Ірина Геращенко про сексуальне насилля на Донбасі

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