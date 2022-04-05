"По Харкову будуть бити, але я дуже сумніваюсь, що та збірна солянка здатна взяти місто" - Арестович

"По Харкову будуть бити, але я дуже сумніваюсь, що та збірна солянка здатна взяти місто" - Арестович

Утім обстріли міста окупантами продовжуватиметься, тож місцевим слід вирішити, чи евакуюватися з Харкова.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вислови сумнів у тому, що російські військові можуть захопити Харків, утім додав, що ворог буде продовжувати обстрілювати місто.

Про це він заявив сьогодні, 5 квітня, в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується Харкова - намір ворога не означає можливості взяти місто. Тобто то угруповування, яке спочатку намагалося взяти Харків - воно було елітним і зараз воно поховане, практично під Харковом", - сказав Арестович.

Він також висловив сумнів, що наступному угрупованню окупантів вдасться захопити Харків. Водночас спроби ворог не полишає і продовжуватиме обстрілювати місто.

"Я дуже сумніваюсь, що та збірна солянка, яку вони зараз збирають з усієї Росії, або шляхом перекидня з Київщини, - вона здатна взяти Харків. Єдине, що можу сказати: по Харкову били і будуть бити ще довго, як і по всій Україні. Просто до Харкова ще артилерія дістає. Відповідно кожен громадянин має особисто приймати рішення, чи залишатися в Харкові, чи ні, або питати місцеву військову адміністрацію, яке рішення будуть приймати щодо евакуації населення чи залишення", - сказав він.

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