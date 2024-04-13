По Ізраїлю "прилетіло" десятки ракет: яку відповідь готують США та чому це вигідно РФ

Увечері 12 квітня ліванська Хезболла, яку вважають маріонеткою Ірану, завдала масованого удару по півночі Ізраїлю. В хід пішло близько 50-ти ракет. У США ж б’ють на сполох та направляють додаткові сили на Близький Схід в очікуванні повномасштабної атаки Ірану.

Чим били по Ізраїлю, як це пов’язано з Росією, як може вплинути на Україну, яку відповідь готують Сполучені Штати і чи не стоїмо ми на порозі ядерного конфлікту - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

"Це лише початок"

Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, ракетний удар завдала Хезболла - ліванська шиїтська воєнізована організація, яка бажає знищити Ізраїль. Її також пов’язують з Іраном і часто навіть називають такою собі проксі Тегерана у війні з Тель-Авівом. Хезболла вдарила масовано, утім не можна сказати, що потужно.

В організації також заявили, що били ракетами “Катюша” по позиціях ізраїльських артилеристів. Так-так, тими самими, які були на озброєнні у Червоної армії в часи Другої світової. У ЦАХАЛ кажуть, що на них летіло понад чотири десятки ракет - майже всі збили, а кілька впали у пустелю.

Жодних повідомлень про прильоти внаслідок першої атаки Хезболли не було, постраждали, на щастя, не зафіксували.

"Але це лише початок", - заявили в США.

У Вашингтоні впевнені майже на 100%, що впродовж наступних 2 діб по Ізраїлю завдасть удару Іран. Як 12 квітня передавав американський телеканал CBS, з посиланням на неназваних американських чиновників, Тегеран може вдатися до знайомої усім українцям тактики: як і Росія одномоментно випустити по своєму ворогу 100 шахедів і десятки ракет. Такий масштабний удар може перевантажити ізраїльську ППО. До речі, цей удар очікували саме 12 квітня.

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Офіційні особи сказали, що ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу. І хоча вони допускали ймовірність того, що іранці можуть вибрати менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь, як вважають, буде неминучою.

І це не єдине, що об’єднує ці дві війни. Кілька відомих світових авіаперевізників: Люфтганза та Австрійські авіалінії тимчасово припиняють літати до Ірану, а деякі європейські країни закликали своїх громадян негайно залишити територію країни. Серед них Німеччина, яка переконана, що у разі війни, її громадян в Ірані можуть захопити і тримати в заручниках.

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Громадяни Німеччини перебувають під реальним ризиком бути свавільно арештованими, допитаними та отримати тривалі терміни ув’язнення. Люди з подвійним громадянством Ірану та Німеччини перебувають у зоні особливого ризику.

Реакція США

Відреагували на загострення і в Сполучених Штатах Америки. Одразу після удару Хезболли, там вирішили перекинути підкріплення своїм військам на Близькому Сході, пише агентство AFP. Як передає Times of Israel, у Червоне море поближче до берегів Ізраїля підплив і найпотужніший козир США - авіаносець Дуайт Ейзенхауер.

Медійники припускають, що в разі удару Ірану, його літаки прикриють небо Ізраїлю. Вийшов на публіку з останнім попередженням і президент Байден. Він переконаний, що удар рано чи пізно буде.

"Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми будемо підтримувати Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Ірану нічого не вдасться", - сказав Байден.

Офіційний Тегеран поки що витримує таку собі паузу, затишшя перед бурею, утім також закликав США не ескалювати. Якщо вони допомагатимуть Ізраїлю, то Іран атакує ракетами бази американців на Близькому Сході. Американська розвідка уже фіксує переміщення ракетних систем і пускових для дронів територією Ірану, вночі повідомили в CNN.

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Попри масований удар і загрозливі прогнози ззовні, 12 квітня минуло відносно тихо, пишуть місцеві ЗМІ. Атака Хезболли не стала новинкою ні для армії, ні для громадян Ізраїлю, які без страху і навіть із зацікавленістю знімали нічне небо, яке миготіло від пусків ракет і роботи ППО.

Але ЦАХАЛ досі перебуває у підвищеній готовності.Тим часом інша маріонетка Ірану терористичне угруповання ХАМАС, яке у жовтні 2023 вторглось в Ізраїль, випустили у своїх соцмережах ось такий плакат. На ньому арабською написано “На шляху до Аль Кудс” - це назва Єрусалиму цією мовою. Плакат швидко розлетівся мережею, тисячі користувачів коментують пост. На цьому фоні залишити Ізраїль своїх громадян закликали й кілька арабських країн: Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та Бахрейн.

Видання Bloomberg написало, що атака Ірану може статися уже цими вихідними - 13 або 14 квітня, тобто впродовж наступних 48 годин. За інформацією джерел видання, цілями атаки стануть не тільки військові об’єкти ЦАХАЛ, але й урядові будівлі в Ізраїлі. Так Іран хоче помститися за вбивство високопоставленого командира Корпусу вартових ісламської революції або КСІР - це паралельне зі збройними силами країни воєнізоване утворення, яке має “боронити здобутки ісламської революції в країні”, утім береже там чинний режим.

Як постраждала світова економіка

1 квітня Ізраїль раптово завдав ракетного удару просто по центру сирійської столиці Дамаску. Ціллю було консульство Ірану в місті, де саме в цей час перебувала високопоставлена делегація бійців та командирів КСІР. В Ірані заявили, що під завалами загинули двоє дипломатів, а також бригадний генерал сил “Кудс” - елітного підрозділу розвідки в системі Вартових революції, який виконує найскладніші завдання за межами Ірану. Перекладається він, до речі, як підрозділ “Єрусалим”.



Нове загострення на Близькому Сході уже вплинуло на світову економіку. Як пише Bloomberg, за лічені дні різко підскочила ціна на нафту до 92 доларів США за баррель. Востаннє вона коштувала так у жовтні 2023, коли на Ізраїль відповів ХАМАСу.

Цього року нафта подорожчала приблизно на 19%, оскільки конфлікт на Близькому Сході підтримує ринок, сформований обмеженнями пропозиції та більшим, ніж очікувалося, попитом.

До чого тут РФ

Підвищення світових цін на нафту, як правило, грає на руку Росії. Проте експерти зазначають, що ринок має скоро стабілізуватися. У світі ж занепокоєні трохи іншим. Ізраїль, хоч і не офіційно, але все ж таки ядерна держава. Свою ядерну програму має і Іран.

Достеменно не відомо, чи встигли в Тегерані таки розробити ядерку або брудну бомбу, утім таку загрозу виключати не можна. Світ буквально ще зручніше всівся на порохову діжку. У США ж уже закликають Ізраїль бути стриманим у разі удару Ірану і не відповідати дзеркально, спершу не поінформувавши і не погодивши дії з союзниками.

Нагадаємо, увечері п’ятниці, 12 квітня, на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги через десятки ракет, які були випущені з території Лівану.

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