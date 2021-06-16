По коліна у воді, а колеса під асфальтом: на затопленій вулиці у Хмельницькому провалилася вантажівка

Пішоходам довелось перетинати затопену вулицю по коліна у воді.

Сьогодні, 16 червня, приблизно о 13:15 в мікрорайоні Ракове у Хмельницькому затипило дорогу, хоч дощі у місті випали ще вчора. На підтопленій вулиці Чорновола, вкритій водою рудого кольору, під асфальт провалилася вантажівка.

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Відповідне відео з'явилось на сторінці "Хмельницький Live" в Instagram.

Деяким пішоходам довелось перетинали дорогу по коліна у воді.

Як пише "Поділля News", причиною потопу стала вода, яка розливалася з-під каналізаційного люка, приблизно о 12:45. Про проблему дізналися патрульні і повідомили відповідні служби, які мали її усунути.

На місці події патрульні стежать за безпекою дорожнього руху.

Нагадаємо, у середу, 15 червня, Дніпро накрила негода. Буквально за годину дощ затопив центральні вулиці, повалив дерева та змив асфальт.

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