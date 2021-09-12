По-літньому спекотно, хмарно, але сухо: якою буде погода в Україні 12 вересня

Погода ще тішить українців літнім теплом.
Погода в Україні сьогодні, 12 вересня, буде переважно теплою та без опадів. В деяких регіонах прогнозують до +28° С.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Денна температура повітря, за даними синоптиків, прогріється до позначок від +23° С до +28° С. Найспекотніше буде на Півдні та Сході, натомість прохолодніше - на Заході.
На більшості території України в неділю, 12 вересня, опадів не передбачається. Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.
У Києві сьогодні прогнозується суха і тепла погода. Максимально повітря прогріється до +25° С.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.
Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.
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