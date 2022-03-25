По Макарову російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів: відео

По Макарову російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів: відео

Мирного населення в селищі майже не залишилося.

По Макарову на Київщині російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Зазначається, що Макарів - селище на відстані 50 км від Києва, і в перші дні війни тут було зафіксовано техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва.

"Зараз державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що по Макарову російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів.

"Мирного населення в селищі майже не залишилося! Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі завдають ракетні удари по селищу!", - сказано в повідомленні.

Макарів - селище на відстані 50 км від серця України - столиці. В перші дні війни було зафіксовано техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва. Державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі! Наразі, по Макарову російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів. Мирного населення в селищі майже не залишилося! Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі наносять ракетні удари по селищу! Опубліковано Міністерство оборони України Пʼятниця, 25 березня 2022 р.

Раніше заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич заявив про те, що Макарів на Київщині лишається у "сірій зоні". Грузевич уточнив, що селище поки не контрольоване ніким. Через Макарів пролягає основний логістичний шлях забезпечення ворога.

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