Погодний апокаліпсис у Керчі: річка вийшла з берегів, авто затонули, люди пересуваються містом вплав

Рятувальники евакуюють місцевих мешканців та відкачують воду.
На Крим обрушилися сильні зливи. Дощі затопили схід півострова. Під водою, зокрема, виявилося місто Керч.
Відео затопленої Керчі користувачі публікують в соціальних мережах.
Так, на роликах видно, що проливні дощі буквально затопили вулиці — автомобілі стоять у дворах по дах у воді.
Пересуваються містом місцеві мешканці вплав.
Охренеть, Керчь pic.twitter.com/T13sn9b1HA— Графин невежливый (@art100780) June 17, 2021
Рясні опади підняли рівень води в річці Мелек-Чесмі. Через що підтопленими виявилися 12 домоволодінь і медустанова. Крім того, в Ленінському районі рятувальники вночі евакуювали 40 осіб, в тому числі — 10 дітей. Затопило 18 будинків з садовими ділянками.
Глава республики Крым осматривает затопленную Керчь pic.twitter.com/Zm5rgCBuPv— Актуальная Россия (@RussiaActually) June 17, 2021
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди та відкачують воду за допомогою мотопомп. Відзначимо, що дощі на в тимчасово окупованому Кримському півострові прогнозуються і сьогодні. За даними синоптиків, очікується випадання опадів до 30 міліметрів, а також грози, град і пориви вітру до 20 метрів в секунду.
Нагадаємо, що негода в Дніпрі змила асфальт і набережну, а також затопила вулиці міста і будинки місцевих жителів.