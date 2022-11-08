"По нас шмаляли свої ж": під Сватовим ЗСУ розгромили підрозділ окупантів, а два десятки "мобіків" здалися в полон (відео)

На Луганщині 9-й полк ЗС РФ отримав на горіхи від ЗСУ.

На Луганщині 9-му полку ЗС РФ добряче дісталося від ЗСУ. Найрозумніші окупанти здалися в полон.

Про цю подію повідомив в телеграм волонтер, нардеп, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"На відео - 21 мобілізований військовослужбовець 9-го полку ЗС РФ. Вони вирішили зберегти собі життя, тому здалися в полон воїнам 1-го батальйону 92-ї механізованої бригади ЗСУ". - повідомив Юрій Мисягін.

Він додав, що ще є також росіяни з цього полку, які під час бою здалися в полон підрозділу ЗСУ "Кракен".

Самі ж окупанти поскаржилися, що вони не їли три доби, а також, що по них "шмаляли свої ж".

Нагадаємо, що російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії "Хочу жить": +380665803498 та +380931192984.

Раніше повідомлялося, що за останню добу в Україні Сили оборони ліквідували понад 700 російських окупантів. На сьогодні втрати особового складу РФ в Україні складають понад 77 тисяч.

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