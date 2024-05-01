По Одесі поцілили мінімум двома балістичними ракетами - моніторингові канали

Наразі на півдні країни оголошений відбій повітряної тривоги.
По Одесі було завдано ударів щонайменше двома балістичними ракетами.
Про це інформують моніторингові канали.
Після потужних обстрілів, відбій загрози застосування балістичного озброєння пролунав у південних областях України.
Про це інформували Повітряні Сили ЗСУ.
Також моніторингові канали повідомляють, що за попередньою інформацією, по Одесі вгатили двома ракетами "Іскандер-М".
Є повідомлення про одного загиблого - це 22-річний працівник поліції.
Інформація перевіряється та уточнюється.
Наразі очікуємо на офіційні повідомлення влади.
Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".
Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.