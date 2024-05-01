По Одесі поцілили мінімум двома балістичними ракетами - моніторингові канали

По Одесі було завдано ударів щонайменше двома балістичними ракетами.

Про це інформують моніторингові канали.

Після потужних обстрілів, відбій загрози застосування балістичного озброєння пролунав у південних областях України.

Про це інформували Повітряні Сили ЗСУ.

Також моніторингові канали повідомляють, що за попередньою інформацією, по Одесі вгатили двома ракетами "Іскандер-М".

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Є повідомлення про одного загиблого - це 22-річний працівник поліції.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Наразі очікуємо на офіційні повідомлення влади.

Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

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