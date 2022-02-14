"По-перше, це гидко": у Мережі прокоментували масову втечу олігархів та бізнесменів з України

"По-перше, це гидко": у Мережі прокоментували масову втечу олігархів та бізнесменів з України

Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 літаків.

Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Олександр Ярославський та низка інших олігархів і бізнесменів чартерними рейсами та приватними літаками поспішно залишають межі України. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 літаків.

Про це повідомляє "Українська правда".

За даними видання, у неділю вилетіли з України борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. Сам Ахметов залишив країну 30 січня, того ж дня виїхав з України Віктор Пінчук.

Депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович замовив приватний борт на 50 осіб, яким планується вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

10 лютого виїхали за кордон Вадим Новинський та Олександр Ярославський.

12-13 лютого з України вилетіли бізнесмени Вадим Нестеренко, Вадим Столар та Василь Хмельницький.

"До анонсованої Білим домом війни ще більше 48 годин, немає ще жодної небезпеки, а вони вже летять пачками. Розбігаються як таргани, вслід за "партнерами" та "союзниками". Це все, що потрібно знати про нашу "елітку". Це мегасором. Утім, про що говорити, почуття сорому їм незнайоме", - написав у своєму Facebook політолог Андрій Золотарьов.

"По-перше, це гидко. По-друге, ситуація доводить: олігарх не стоятиме на захисті інтересів країни. Інтерес олігарха — лише гроші", - написав Петро Охотін.

Політичний експерт Сергій Биков процитував слова польського кінознавця Лешека Кумора: "Іноді корабель перестає тонути, як тільки його залишають щурі".

Кирило Сазонов наголосив на тому, що незважаючи на втечу олігархів, жодних причин для паніки немає: "Я повторю, що писав і казав увесь цей час. Російська агресія можлива, але є декілька важливих моментів. Перший - українська армія готова зустріти ворога і легкої прогулянки не буде. Другий - Росія отримає увесь набір санкцій і жорсткий спротив, що загрожує самому існуванню путінського режиму… Паніка - найкращий союзник ворога сьогодні".