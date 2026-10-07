По РФ "прилетіла" відповідь за удари: ЗСУ вгатили по 4 стратегічних об’єктах у Росії та Чорному морі

Уражені цілі в РФ / © скриншот з відео

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Українські захисники завдали влучних ударів по чотирьох стратегічних об’єктах Росії, які забезпечують і фінансують російське вторгнення.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За словами глави держави, ці дії стали відповіддю на регулярні ворожі обстріли українських міст і цивільного населення.

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«Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах і полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь і в Чорному морі», — наголосив Володимир Зеленський.

Усі уражені об’єкти відіграють важливу роль у логістиці та фінансово-технічному забезпеченні російської армії.

Удари по нафтобазах і флоту РФ / © Володимир Зеленський

Додаткові деталі щодо наслідків ураження та масштабів пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня та зранку російські окупаційні війська завдали масованого удару «Цирконами», балістикою та понад сотнею дронів по семи областях України, спричинивши загибель цивільних у Києві, Прилуках, Кременчуці та на Кіровоградщині.

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