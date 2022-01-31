"По шматочках зібрали стегнову кістку": у Харкові прооперували хлопчика, який втратив батьків у ДТП на окружній

Зараз хлопчик та сестричка почуваються краще.
У Харкові прооперували 3-річного хлопчика, який разом з батьками і сестричкою потрапив у ДТП на окружній дорозі.
Про це повідомляє Depo.Харків.
У Харкові лікарі зробили чергову операцію 3-річному хлопчикові, батьки якого загинули у ДТП, а він із сестричкою отримали травми. Про це під час брифінгу повідомила віцемер Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, лікарі "по шматочках зібрали стегнову кістку" хлопчика, що дало змогу зняти його з витягнення.
"Він став мобільним, його можна тепер перевертати", - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
Хлопчик, за її даними, став активнішим, у нього відновилася діяльність шлунково-кишкового тракту, він розмовляє, їсть. Дитина перебуває в стабільному стані.
Постраждала у ДТП на Окружній дорозі трирічна дівчинка перебуває в міській лікарні №17, її стан покращився.
Нагадаємо, що Харкові 3-річну Юлію Дерев'янко, яка разом із братиком та батьками потрапила у смертельну аварію на окружній у Харкові, перевели до 17-ї міськлікарні. Дівчинка перебуває у ортопедичному відділенні.
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