По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів: є загиблі

По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів: є загиблі

Протягом минулої доби, 3 травня, армія держави-терористки Росії завдала ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4.

Крім того, окупанти не припиняють штурмувати в районі Попасної. Там тривають бої. Загаломи напередодні 34 рази ворог вдарив по житловим районам області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема, здійснено десять артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, десять – Попаснянської та Гірської громад.

"Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують - вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт", - наголосив очільник області.

Внаслідок атак окупантів загинули дві людини: жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Крім того, поранено дві жінки з Лисичанська.

Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів: чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці.

За словами Гайдая, у Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному – єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку – торговельний центр.

Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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