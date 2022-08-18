По Україні можуть вдарити із трьох боків на День Незалежності – Жданов

У Білорусі іде підготовка до масованого ракетного удару по Україні на День Незалежності 24 серпня, каже військовий експерт Олег Жданов.

У День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "FreeДом".

"На мій погляд, в Білорусі іде підготовка, і скоріш за все, вони будуть робити масований удар. Масований удар – це залучення максимальної кількісті пускових установок, або максимальної кількості випущених ракет", - каже ексерт.

За його словами, вдарити по Україні можуть з трьох боків, так, як це було під час обстрілу Кременчука.

"Згадайте, коли був масований удар по Кременчуку. Тоді було 74 ракети з трьох напрямків: Білорусі, Російської Федерації і Чорного моря. Скоріш за все, можливий варіант саме такий: що з трьох боків буде завдано удару", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

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