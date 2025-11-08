ТСН у соціальних мережах

По Україні запроваджені екстрені відключення електроенергії - подробиці

Через обстріли енергетичних об’єктів по Україні застосовані аварійні відключення.

Автор публікації
Наталія Магдик
Відключення світла

Через обстріли енергетичних об’єктів по Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про цей йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

Ситуація в енергосистемі ускладнена, пошкодження об’єктів спричинили дефіцит потужності, що змусило застосувати аварійні та погодинні відключення.

За командою «Укренерго» енергетики працюють над стабілізацією роботи об’єднаної енергосистеми.

Графіки відключень будуть діяти до відновлення стабільного електропостачання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ може оголосити евакуацію населення у разі знищення ТЕЦ.

