По всій країні суттєво затримуються десятки поїздів: список рейсів і час

Укрзалізниця. / © "Укрзалізниця"

У суботу, 10 січня, через аномальні погодні умови та наслідки атак досі низка потягів у різних областях затримуються у дорозі. Деякі — дуже суттєво.

Про це повідомили на сайті «УЗ» та в Телеграм-каналі компанії

В «Укрзалізниці» зауважують, що вони поступово зменшують час затримки поїздів.

«Оборотні рейси відправлятимуться від їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку. Вони менші, за ті, що були попередньої доби», — наголосили в компанії.

Рейси, які зменшили час затримки:

№ 219 Дніпро–Київ +3 год.

№ 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 год.

№ 144 Рахів–Суми +1 год.

№ 47/48 Чоп–Барвінкове +1 год.

№ 706 Пшемисль–Київ +1 год.

№ 59/60 Чоп–Київ +1:30 год.

№ 58/57 Ясіня–Київ +1 год.

№ 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 год.

№ 33/34 Івано-Франківськ — Кривий Ріг +1:30 год.

№ 107/108 Солотвино–Київ +1 год.

№ 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 год.

№ 771 Київ–Хмельницький +1:30 год.

№ 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 год.

За даними на сайті «Укрзалізниці», станом на 10:33 затримується низка потягів. Час затримки деяких становить понад сім годин. Зокрема, довше перебувають у дорозі рейси міжнародного сполучення — як от Хелм-Дніпро-Головний та Пшемисль Головний-Київ-Пас.

