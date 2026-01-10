- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
По всій країні суттєво затримуються десятки поїздів: список рейсів і час
У суботу, 10 січня, через аномальні погодні умови та наслідки атак досі низка потягів у різних областях затримуються у дорозі. Деякі — дуже суттєво.
Про це повідомили на сайті «УЗ» та в Телеграм-каналі компанії
В «Укрзалізниці» зауважують, що вони поступово зменшують час затримки поїздів.
«Оборотні рейси відправлятимуться від їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку. Вони менші, за ті, що були попередньої доби», — наголосили в компанії.
Рейси, які зменшили час затримки:
№ 219 Дніпро–Київ +3 год.
№ 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 год.
№ 144 Рахів–Суми +1 год.
№ 47/48 Чоп–Барвінкове +1 год.
№ 706 Пшемисль–Київ +1 год.
№ 59/60 Чоп–Київ +1:30 год.
№ 58/57 Ясіня–Київ +1 год.
№ 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30
№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 год.
№ 33/34 Івано-Франківськ — Кривий Ріг +1:30 год.
№ 107/108 Солотвино–Київ +1 год.
№ 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 год.
№ 771 Київ–Хмельницький +1:30 год.
№ 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 год.
За даними на сайті «Укрзалізниці», станом на 10:33 затримується низка потягів. Час затримки деяких становить понад сім годин. Зокрема, довше перебувають у дорозі рейси міжнародного сполучення — як от Хелм-Дніпро-Головний та Пшемисль Головний-Київ-Пас.