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По всій території України оголошено повітряну тривогу: злетіг МіГ-31К

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По всій території України оголошено повітряну тривогу: злетіг МіГ-31К

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

У зоні ризику – кожен регіон, тож слід подбати про власну безпеку.

Пізнього вечора 3 липня територію України охопила повітряна тривога. Ракетна небезпека оголошена для усіх областей нашої держави.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Відомо, що аеродрому Саваслейка підійнявся винищувач МіГ-31К. Як відомо, він є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", що можуть дістатися будь-якого куточка України.

Повітряна тривога 3 липня / ©
Повітряна тривога 3 липня

Нагадаємо, вдень 3 липня у низці областей оголошено сигнал повітряної тривоги. Йшлося про загрозу застосування балістичного озброєння.

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