В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу: були фальш-цілі

У середу, 9 серпня, по всій території України вдруге оголошували масштабну повітряну тривогу.

Ракетна небезпека, як і попереднього разу, була пов'язана з активністю тактичної авіації РФ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Загроза пусків аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Моніторингові ресурси попередили, що російські винищувачі таки випустили ракети "Кинджал". Однак вже невдовзі усі вони зникли з неба. Найімовірніше, росіяни робили імітаційні пуски, аби виявити українську ППО.

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