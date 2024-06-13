По всій Україні будуть запроваджені графіки відключення світла: як вони будуть діяти

Вимикати світло будуть з 18:00 до 22:00.

В Україні 14 червня будуть запроваджені графіки відключення світла. Діяти вони будуть по всій країні.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“По всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00. Енергоживлення критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується”, - наголосили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що в Україні вже найближчими днями відключення світла стануть більш тривалими. У ремонт виведуть ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

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