По всій Україні діють відключення світла: в "Укренерго" повідомили про нові пошкодження

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, тому доводиться вводити обмеження.

В Україні у четвер, 5 січня, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання. Діють стабілізаційні відключення світла з 8:00 до 23:00.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Денні обмеження пов'язані з тим, що споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу. У нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

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Через несприятливі метеоумови є низка нових пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону, у зв'язку з чим відбуваються відключення світла. Ремонтні бригади відновлюють живлення.

Вчора ввечері, 4 січня, на сході країни внаслідок російського обстрілу також пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. У прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій, зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, енергетичний ракетний терор Росії проти України провалюється. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що завдяки допомозі партнерів вдається відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру швидше, ніж росіяни завдають ушкоджень.

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