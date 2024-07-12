По всій Україні лунають сирени: чому оголошена масштабна повітряна тривога

Україну охопила масштабна повітряна тривога у п'ятниця, 12 липня, станом на 21:23.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, кияни розповіли, чи змінилася їхня реакція на повітряну тривогу після масованого ракетного удару по столиці 8 липня і чи ховаються вони до укриттів.

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