По всій Україні масштабна повітряна тривога: існує загроза "Кинджалів"

У вівторок, 26 грудня, по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога.
В Україні існує ракетна небезпека в усіх областях через активність тактичної авіації РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! МіГ-31К ПКС рф знаходиться над акваторією Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – закликають у ПС.
За інформацією моніторингових ресурсів, винищувач злетів з аеродрому "Моздок", що на південному сході від України.
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