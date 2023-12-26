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По всій Україні масштабна повітряна тривога: існує загроза "Кинджалів"

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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По всій Україні масштабна повітряна тривога: існує загроза "Кинджалів"

Повітряна тривога 26 грудня

У вівторок, 26 грудня, по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога.

В Україні існує ракетна небезпека в усіх областях через активність тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! МіГ-31К ПКС рф знаходиться над акваторією Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – закликають у ПС.

За інформацією моніторингових ресурсів, винищувач злетів з аеродрому "Моздок", що на південному сході від України.

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Дата публікації
Перегляди
6016
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