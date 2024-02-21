По всій Україні оголошена повітряна тривога: у небі три МіГ-31К

У середу, 21 лютого, по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

В Україні лунає сигнал ракетної небезпеки в усіх областях через активність тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага" Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликають у ПС.

Згодом Повітряні сили додали, що зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з Саваслейки. Нині у повітрі перебувають три ворожі винищувачі.

Нагадаємо, раніше Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що певні дії ворога свідчать про те, що РФ готується до масованого удару по Україні.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар… ми продовжуємо відстежувати ситуацію", - наголосила Гуменюк.

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