По всій Україні оголошена повітряна тривога: у небі перебуває МіГ-31К

В Україні лунає сигнал ракетної небезпеки в усіх областях через активність тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області" - кажуть у ПС.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що торік масований обстріл окупантів був не на річницю великого вторгнення 24 лютого, а 9 березня.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо, і не буде. Я хочу нагадати, як було торік – була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24", – пригадав він.

Читайте також: