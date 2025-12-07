По всій Україні оголошено ракетну небезпеку: у повітрі РФ два МіГ-31К, можливий пуск "Кинджалів"

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 7 грудня по всій території України оголошено ракетну небезпеку. Росія підняла в повітря два винищувачі МіГ-31К, які здатні здійснювати пуски гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Про це повідомляють моніторингові канали.

Сили протиповітряної оборони перебувають у готовності. Військові наголошують: загроза "Кинджалів" є однією з найнебезпечніших, тому громадян закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Українців просять якнайшвидше перейти в укриття, не залишатися біля вікон та дотримуватися правил безпеки до скасування тривоги.