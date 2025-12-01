По всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки - деталі

Туман / © Associated Press

Синоптики попереджають про туман, який накриє більшість регіонів України.

Про цей йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За даними ДСНС, до кінця дня 1 грудня, а також уночі та в першій половині дня 2 грудня, по всій країні, окрім сходу, очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Рівень небезпечності оголошено І (жовтий).

Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту. Водіям радять зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та бути максимально уважними на дорогах.

Синоптики також нагадують пішоходам про важливість носити світловідбивні елементи та уважно переходити дороги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 2 грудня в Україні похмуру та вологу погоду з невеликими дощами та мрякою.