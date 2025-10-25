ТСН у соціальних мережах

По всій Україні оголошували повітряну тривогу: яка небезпека

Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД).

Ігор Бережанський
Ігор Бережанський
Небезпека по території України

Небезпека по території України / © Associated Press

У ніч проти 25 жовтня по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», — заявили військові.

Моніторингові канали повідомили, тло йдеться про загрозу застосування балістики середньої дальності (БРСД).

Раніше повідомлялося, що протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні.

Ми раніше інформували, що армія агресорки Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

