- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: яка небезпека
Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД).
У ніч проти 25 жовтня по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», — заявили військові.
Моніторингові канали повідомили, тло йдеться про загрозу застосування балістики середньої дальності (БРСД).
Раніше повідомлялося, що протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні.
Ми раніше інформували, що армія агресорки Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.