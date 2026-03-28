По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — де найбільша загроза
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.
Увечері 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
За інформацією Повітряних сил, два «Кинджали» пролетіли Житомир у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька обл.).
Як зазначають нам місцеві жителі, на Хмельниччині було чути звуки вибухів.
О 21:11 моніторингові чати повідомили про виліт ще одного «Міга». Згодом стало відомо, що у повітрі перебувають ще три МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Ще є загроза від «Шахедів»
Рух «Шахедів», за інформацією пабліка «ППО радар», станом на 21:10:
5 шахедів з Сумщини на Полтавщину, Полтавський район.
1 шахед з Сумщини на Чернігівщину, Прилуцький район.
1 шахед з Полтавщини на Черкащину, Золотоніський район.
1 БпЛА на Суми.
1 шахед з Сумщини на Чернігівщину, Ніжинський район.
1 шахед з Дніпропетровщини на Кіровоградщину, Олександрійський район.
1 шахед на півночі Рівненщини.
Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Одеси 28 березня зросла до 16 осіб, двоє людей загинули.