По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — де найбільша загроза

Повітряна тривога 28 березня

Увечері 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 21:00

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

За інформацією Повітряних сил, два «Кинджали» пролетіли Житомир у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька обл.).

Як зазначають нам місцеві жителі, на Хмельниччині було чути звуки вибухів.

О 21:11 моніторингові чати повідомили про виліт ще одного «Міга». Згодом стало відомо, що у повітрі перебувають ще три МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Ще є загроза від «Шахедів»

Рух «Шахедів», за інформацією пабліка «ППО радар», станом на 21:10:

5 шахедів з Сумщини на Полтавщину, Полтавський район.

1 шахед з Сумщини на Чернігівщину, Прилуцький район.

1 шахед з Полтавщини на Черкащину, Золотоніський район.

1 БпЛА на Суми.

1 шахед з Сумщини на Чернігівщину, Ніжинський район.

1 шахед з Дніпропетровщини на Кіровоградщину, Олександрійський район.

1 шахед на півночі Рівненщини.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Одеси 28 березня зросла до 16 осіб, двоє людей загинули.