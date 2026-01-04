- Дата публікації
По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.
Увечері 4 сімчня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 19:20 «почервоніли» усі області України.
За інформацією моніторингових чатів, наразі у повітрі перебуває вже три борта МіГ.
«Західна Україна та м. Київ — зреагувати», — додає ще один моніторинговий паблік.
Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
UPD
О 19:41 Повітряні сили оголосили про відбій загрози від МіГ.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня в Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.