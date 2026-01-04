По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить

Повітряна тривога 4 січня / © ТСН

Увечері 4 сімчня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 19:20 «почервоніли» усі області України.

За інформацією моніторингових чатів, наразі у повітрі перебуває вже три борта МіГ.

«Західна Україна та м. Київ — зреагувати», — додає ще один моніторинговий паблік.

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

UPD

О 19:41 Повітряні сили оголосили про відбій загрози від МіГ.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня в Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.