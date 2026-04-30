По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить

Повітряна тривога 30 квітня

Реклама

Надвечір, 30 квітня, на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — попередили Повітряні сили.

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Реклама

Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня РФ завдала чергового масованого удару по Україні — найбільше постраждала Одеса. Є десятки поранених, руйнування і пожежі.

Новини партнерів