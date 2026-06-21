По всій Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К РФ

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По всій території України оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К, про що повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Цей літак є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал», які можуть становити загрозу для будь-якого регіону країни через велику дальність ураження. Саме тому після фіксації його зльоту повітряну тривогу традиційно оголошують одразу по всій Україні.

Українців закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до офіційного відбою тривоги. Слідкуйте за повідомленнями офіційних каналів Повітряних сил та місцевої влади.

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