ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

По всій Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К РФ

На всій території України вночі 21 червня оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Текс

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі

По всій території України оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К, про що повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Цей літак є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал», які можуть становити загрозу для будь-якого регіону країни через велику дальність ураження. Саме тому після фіксації його зльоту повітряну тривогу традиційно оголошують одразу по всій Україні.

Українців закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до офіційного відбою тривоги. Слідкуйте за повідомленнями офіційних каналів Повітряних сил та місцевої влади.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
296
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie