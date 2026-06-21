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По всій Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К РФ
На всій території України вночі 21 червня оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».
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По всій території України оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К, про що повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Цей літак є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал», які можуть становити загрозу для будь-якого регіону країни через велику дальність ураження. Саме тому після фіксації його зльоту повітряну тривогу традиційно оголошують одразу по всій Україні.
Українців закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до офіційного відбою тривоги. Слідкуйте за повідомленнями офіційних каналів Повітряних сил та місцевої влади.