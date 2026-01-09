- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1703
- Час на прочитання
- 1 хв
По всій Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К у РФ
По всій території України оголошено ракетну небезпеку після фіксації зльоту винищувачів МіГ-31К у Росії, які є носіями ракет «Кинджал».
У ніч проти 9 січня 2026 року по всій Україні, окрім повітряної тривоги через російські дрони, оголошено ракетну небезпеку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Моніторингові канали повідомляють про зліт винищувачів МіГ-31К з території РФ. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
За попередньою інформацією, у повітрі перебувають щонайменше чотири борти МіГ-31К. Повідомляється про можливі пуски ракет.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.
Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.