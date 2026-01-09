По всій Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К у РФ

Сирена / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 9 січня 2026 року по всій Україні, окрім повітряної тривоги через російські дрони, оголошено ракетну небезпеку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють про зліт винищувачів МіГ-31К з території РФ. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Реклама

За попередньою інформацією, у повітрі перебувають щонайменше чотири борти МіГ-31К. Повідомляється про можливі пуски ракет.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.