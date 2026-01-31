ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
645
1 хв

По всій Україні почалися аварійні відключення світла

У низці областей України не діють графіки.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У кількох областях діють аварійні відключення

У кількох областях діють аварійні відключення / © Pixabay

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 31 січня, у Києві та низці українських міст почали запроваджувати аварійні відключення електроенергії.

Станом на зараз графіки не діють у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській та Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У АТ «Чернігівобленерго» заявили, що за вказівкою НЕК «Укренерго» в області одночасно задіяли 10 черг графіка аварійних відключень.

У Києві та області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення.

Раніше повідомлялося, що у Києві через зникнення напруги у метро тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів Крім того, мешканці столиці вже стикаються з перебоями у постачанні світла, води та опалення.

Як пишуть Телеграм-канали місцевих обленерго, аварійні відключення запровадили для стабілізації енергомережі.

