- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 645
- Час на прочитання
- 1 хв
По всій Україні почалися аварійні відключення світла
У низці областей України не діють графіки.
Сьогодні, 31 січня, у Києві та низці українських міст почали запроваджувати аварійні відключення електроенергії.
Станом на зараз графіки не діють у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській та Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
У АТ «Чернігівобленерго» заявили, що за вказівкою НЕК «Укренерго» в області одночасно задіяли 10 черг графіка аварійних відключень.
У Києві та області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення.
Раніше повідомлялося, що у Києві через зникнення напруги у метро тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів Крім того, мешканці столиці вже стикаються з перебоями у постачанні світла, води та опалення.
Як пишуть Телеграм-канали місцевих обленерго, аварійні відключення запровадили для стабілізації енергомережі.