По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Увечері 3 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Раніше у поліції дали поради, як уберегтися від можливих масованих атак на Великдень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.