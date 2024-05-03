По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Увечері 3 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.
Зауважимо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Раніше у поліції дали поради, як уберегтися від можливих масованих атак на Великдень.
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