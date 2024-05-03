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По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Увечері 3 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 18:35 3 травня / ©
Карта повітряних тривог станом на 18:35 3 травня

Зауважимо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

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