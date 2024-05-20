По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Увечері 20 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.