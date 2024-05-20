По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Увечері 20 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.
Трохи пізніше у Повітряних силах уточнили, що станом ан 18:22 зафіксовано зліт шести МіГ-31К. Із аеродрому "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2.
"Можливі пуски "Кинджалів", - попереджають ПС.
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