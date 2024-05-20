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По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні вдруге за сьогодні оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Увечері 20 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.

Мапа повітряної тривоги в Україні 20 травня 2024 / ©
Мапа повітряної тривоги в Україні 20 травня 2024

Трохи пізніше у Повітряних силах уточнили, що станом ан 18:22 зафіксовано зліт шести МіГ-31К. Із аеродрому "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2.

"Можливі пуски "Кинджалів", - попереджають ПС.

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