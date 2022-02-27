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По всій Україні встановлюють блокпости: міністр оборони розповів, навіщо це потрібно

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По всій Україні встановлюють блокпости: міністр оборони розповів, навіщо це потрібно

Національна поліція України

У Міноборони зазначили, що це врятує багато життів.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що по всій Україні встановлюють блокпости, щоб затримувати диверсантів. 

Про це він написав у соцмережах. 

"Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блок-пости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил. Давайте берегти один одного. І не залишати ворогу жодних шансів! Ми - непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам!", - наголосив міністр оборони. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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