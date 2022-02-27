По всій Україні встановлюють блокпости: міністр оборони розповів, навіщо це потрібно

По всій Україні встановлюють блокпости: міністр оборони розповів, навіщо це потрібно

У Міноборони зазначили, що це врятує багато життів.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що по всій Україні встановлюють блокпости, щоб затримувати диверсантів.

Про це він написав у соцмережах.

"Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блок-пости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил. Давайте берегти один одного. І не залишати ворогу жодних шансів! Ми - непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам!", - наголосив міністр оборони.