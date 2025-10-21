По всій Україні запроваджують графіки відключень електроенергії: коли буде світло

Відключення світла / © pixabay.com

Енергосистема України залишається під тиском ворожих атак. Станом на 21 жовтня, Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів у місті Чернігові та частині регіону відсутнє електропостачання. Через дефіцит потужності оператор запроваджує графіки обмеження по всій країні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих регіонах ускладнені. Як повідомляється, відновленню енергопостачання перешкоджає повітряна тривога через російські ударні БПЛА. Відновлення споживачів розпочнеться одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Графіки обмеження для всієї України

Через атаки та дефіцит потужності, сьогодні, 21 жовтня, заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах України.

Термін дії: від 16:00 до 20:00.

Енергетики закликають усіх споживачів до раціонального використання електроенергії протягом усього дня, особливо у пікові години споживання (вранці та ввечері), щоб допомогти знизити навантаження на систему.

Раніше голова “Укренерго” Віталій Зайченко заявив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще близько тижня, хоча в деяких областях ситуація може стабілізуватися пізніше.