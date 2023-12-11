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По всій Україні є висока необхідність у донорській крові - МОЗ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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По всій Україні є висока необхідність у донорській крові - МОЗ

Донорська кров / Фото: УНІАН

Потреби в донорській крові змінюються щодня.

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Як зазначається, станом на 11 грудня по всій території нашої держави необхідна донорська кров.

Які групи крові потрібні в регіонах

  • Вінниця: всі групи крові    
  • Чернігів: 3+, 4+ 
  • Одеса:    
    • Обласна станція переливання: всі групи крові     
    • Обласна дитяча лікарня: 1-, 2-, 3+/-, 4+/- 
  • Дніпро: всі групи крові  
  • Херсон: всі групи крові   
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-   
  • Миколаїв: всі групи крові  
  • Кропивницький: всі групи крові 
  • Харків: всі групи крові 
  • Львів: 1-, 2-, 3-, 4- 
  • Луцьк: 3-, 4- 

“Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, - підкреслили в МОЗ.

Нагадаємо, що у середині поточного місяця Україна досягне піка захворюваності на COVID-19. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіли вже 1,3 млн українців.

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Дата публікації
Перегляди
48
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