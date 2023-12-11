По всій Україні є висока необхідність у донорській крові - МОЗ

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Як зазначається, станом на 11 грудня по всій території нашої держави необхідна донорська кров.

Які групи крові потрібні в регіонах

Вінниця: всі групи крові

Чернігів: 3+, 4+

Одеса: Обласна станція переливання: всі групи крові Обласна дитяча лікарня: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Дніпро: всі групи крові

Херсон: всі групи крові

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-

Луцьк: 3-, 4-

“Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, - підкреслили в МОЗ.

Нагадаємо, що у середині поточного місяця Україна досягне піка захворюваності на COVID-19. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіли вже 1,3 млн українців.

Читайте провідні новини дня: