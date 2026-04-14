По всьому тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: під атакою ТЕС, аеродроми і, ймовірно, нафтобаза

Вибухи в Криму / © Exilenova+

Реклама

В окупованому Криму в ніч проти 14 квітня зафіксували серію вибухів і активну роботу російської протиповітряної оборони. Наліт ударних безпілотників триває вже кілька годин.

Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на місцевих жителів.

За словами очевидців, у Сімферополі російські військові відкривали вогонь із кулеметів по повітряних цілях. Стрілянину чули, зокрема, в районі вулиці Лесі Українки, а також біля села Донське.

Реклама

Мешканці повідомляють про проліт невідомого об’єкта, який описують як «щось важке», що відрізнялося від звуку безпілотників. Водночас інші очевидці чули характерний звук дронів.

Два потужні вибухи пролунали в районі Таврійської ТЕС, після чого там почалася стрілянина. Також повідомляється про вибухи та роботу ППО біля військового аеродрому «Гвардійське».

Окрім того, стрілянину із зенітних установок («Панцирів» і ЗПУ) чули в районах Мирного та Шкільного. Вибухи також фіксували на південному узбережжі Криму — над морем.

У районі Гвардійського пролунав ще один потужний вибух. За попередньою інформацією, під атакою могла опинитися нафтобаза.

Реклама

Водночас повідомляється, що вибухи лунають не лише у Сімферополі, а й у районах Феодосії та Керчі. Йдеться про масштабний рейд ударних БпЛА по окупованому півострову.

Більше інформації про наслідки атаки та можливі уражені об’єкти очікується після офіційних повідомлень від профільних служб зранку.

Офіційних коментарів від окупаційної влади наразі немає.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після атаки безпілотників виникла пожежа на підстанції та зафіксовано частковий блекаут.