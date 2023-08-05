По Землі ударила потужна магнітна буря: якими будуть наслідки

Сонячна активність на Сонці не припиняється, ще одного удару магнітосфера нашої планети зазнає у понеділок, 7 серпня.

Вранці у суботу, 5 серпня, випромінювання від коронального викиду маси на Сонці досягло нашої планети - на Землі почався потужний геомагнітний шторм класу G3.

Про це повідомляє The Watchers.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національної метеорологічної служби США оцінює геомагнітні бурі за шкалою від 1 до 5, де 1 вважається незначним, а 5 — екстремальним.

Теперішня геомагнітна буря є результатом викиду корональної маси, який залишив Сонце приблизно 1-2 серпня.

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Повідомляється, що можливі перепади напруги в енергосистемі, також можливі періодичні проблеми із супутниковою навігацією (GPS), високочастотне радіо може працювати з перебоями.

У деяких регіонах США на незвичних південних широтах, уже були зафіксовані полярні сяйва - від Пенсільванії до Айови та Орегону.

Дослідники попереджають, що сьогодні на Сонці стався ще один спалах. Аналіз показує можливість ще одного ковзного удару по магнітосфері Землі - від ранку до полудня 7 серпня.

Як відомо, метеозалежні люди відчувають негативний вплив магнітної бурі на організм. Однак, його можна зменшити.

Нагадаємо, лікар-невролог і рефлексотерапевт Віктор Мацишин назвав три основні способи, як покращити своє самопочуття під час сильної магнітної бурі.

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