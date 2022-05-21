"Побачення в ефірі": Зеленська розповіла, як довго не бачилася з чоловіком і як змінилась їхня родина за час війни

"Побачення в ефірі": Зеленська розповіла, як довго не бачилася з чоловіком і як змінилась їхня родина за час війни

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як довго не бачилася з чоловіком та як змінилася родина президента за час війни.

За словами Зеленської, їхня родина, як багато українських сімей, зараз роз‘єднана.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Фактам ICTV" в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Він (президент України Володимир Зеленський - ред.) живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися тільки телефоном", - каже перша леді.

Зеленська зазначає, що останнім часом у їхньої родини нарешті з’явилося кілька можливостей побути разом, зокрема через публічні заходи.

"І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Це така чудова нагода попити разом чаю", - каже подружжя.

За словами Зеленської, їхня родина за час війни не надто змінилась - у сім‘ї, як і раніше, панує лад.

"Не можу сказати, що наша родина дуже змінилась. Ми тримаємося, все добре, в нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи", - каже перша леді.

Водночас президент каже, що вони з дружиною вечеряють разом віртуально — щодня розповідають, хто і що мав на вечерю.

"Як і всі, ми чекаємо, що можна буде об‘єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз‘єднані зараз, які чекають на своїх рідних, близьких, які хочуть знову бути разом", - каже Зеленська.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська раніше розповіла про ранок 24 лютого, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Тоді вона востаннє бачила чоловіка одягненим у класичний костюм з сорочкою. Далі — лише військова форма.

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