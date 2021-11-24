Побачила сина мертвим і втекла: у Запоріжжі знайшли матір 5-місячної дитини та назвали ймовірну причину трагедії

Побачила сина мертвим і втекла: у Запоріжжі знайшли матір 5-місячної дитини та назвали ймовірну причину трагедії

Родич матері покійної дитини розповів, що жінка сама прийшла додому.

У Запоріжжі знайшли матір 5-місячної дитини, яка повідомила про смерть сина і втекла. Вітчим жінки розповів, що вона так зробила, бо була в стані шоку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Тіло дитини знайшли 23 листопада в одній із квартир на вулиці Лізи Чайкіної. Мати 5-місячного немовляти повідомила про трагедію бабусі дитини і загадково зникла. Проте вже згодом жінка повернулась до батьків.

Вітчим жінки повідомив, що її одразу забрали на допит. За словами чоловіка, на тілі дитини ознак насильства не було виявлено. За попередніми даними, хлопчик вдавився.

"Зателефонувала вона своїй матері, каже, що померла дитина. Мати каже: викликай швидку, викликай лікарів! А вона: "Я нічого не знаю, нічого не тямлю, додому не піду". Ну, і природно, дружина прибігла, потім я. Викликали швидку. Швидка викликала поліцію. І вийшло так, що коли прийшли, дитина була вже мертва. За офіційною версією лікаря швидкої, він подавився. А там розтин покаже", - розповів вітчим дівчини.

За словами чоловіка, його пасербиця хороша мати. Окрім покійного сина, у неї є ще і 4-річна дитина. На його думку, жінка втекла з місця трагедії через шок.

"Як пояснили в районному відділенні поліції, що в стані афекту просто людина не тямила, що вона робила. Вона хороша мати", - повідомив родич жінки.

В Нацполіції Закарпатської області повідомили, що остаточну причину смерті дитини встановить експертиза. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, в Запоріжжі на вул. Лізи Чайкіної у вівторок, 23 листопада, знайшли мертвою 5-місячну дитину.

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