Побачити Україну і вмерти: у РФ через втрати в "спецоперації" десантників запрошують на короткострокові контракти

Побачити Україну і вмерти: у РФ через втрати в "спецоперації" десантників запрошують на короткострокові контракти

ЗСУ добряче скоротили російські підрозділи ДШВ.

Через втрати в Україні в РФ почали запрошувати на службу офіцерів запасу ДШВ, щоправда на дуже короткострокові контракти.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що львівські десантники безупинно нищать танки російських окупантів.

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