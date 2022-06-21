Побачити Україну і вмерти: у РФ через втрати в "спецоперації" десантників запрошують на короткострокові контракти

ЗСУ добряче скоротили російські підрозділи ДШВ.
Через втрати в Україні в РФ почали запрошувати на службу офіцерів запасу ДШВ, щоправда на дуже короткострокові контракти.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що львівські десантники безупинно нищать танки російських окупантів.
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