"Побачив ключові речі": очільник місії МАГАТЕ дав перший коментар на Запорізькій АЕС

Місія МАГАТЕ змогла побачити "ключові речі" у перші години візиту на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС 1 вересня.

Про це повідомив гендиректор та очільник місії МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

"Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв'язати багато інформації. Ключові речі, які мені необхідно було побачити, я побачив і отримав пояснення", – сказав голова агентства.

Він також повідомив, що МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій АЕС.

Зауважимо, що на території ЗАЕС росіяни показали представникам МАГАТЕ наслідки своїх власних обстрілів, видаючи їх за українські. Водночас на 14 секунді відповідного відео було чутно вибух.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії.

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